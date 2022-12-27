Jandarmanın KADES eğitimleri devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliğince, “KADES ve Kadına El Kalkamaz” faaliyetleri devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk Beyköy, Kuşadası Güzelçamlı, Didim Akköy Mahallelerinde toplam 130 vatandaşa ve Efeler ilçesi Işıklı Kız ve Erkek öğrenci yurdunda kalan 135 öğrenciye, 6284 Sayılı Kanun ile KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme yapılmış ve broşür dağıtıldı. Koçarlı ilçesi Bıyıklı ilköğretim ve Ortaokulunda, İncirliova ilçesi Erbeyli İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilere güvenli internet kullanımı, kişisel korunma yöntemleri, KADES ve UYUMA isimli programlar hakkında öğrencilere seminer verildi.