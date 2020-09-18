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Jandarmadan Zeus Mağarası’nda korana virüs denetimi
KUŞADASI JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI EKİPLER, DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI’NIN GİRİŞİNDE BULUNAN ZEUS MAĞARASI’NDA VİRÜS ÖNLEMLERİYLE İLGİLİ DENETİM YAPTI.
AYDIN 18.09.2020, 09:54
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Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın girişinde bulunan Zeus Mağarası’nda virüs önlemleriyle ilgili denetim yaptı.
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından “ Sağlık için, hepiniz için “ sloganı ile başlatılan çalışma kapsamında Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı girişinde bulunan Zeus Mağarası’nda hijyen, maske ve mesafe konusunda denetimler yaparak, bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu.
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