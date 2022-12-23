Jandarmadan yeni yıl öncesi “Dilenci” denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde 106 unsur ve 316 personelin katılımıyla yeni yıl öncesinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 6 bin 379 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı. Ayrıca 2 bin 208 araç kontrol edilirken, 64 araç sürücüsüne 52 bin 799 TL cezai işlem uygulandı, 24 araç trafikten men edildi ve 2 haciz yakalamalı araç yakalandı. Kontrollerde ise bir şahsa 581 TL idari yaptırım uygulandı. Jandarmanın, vatandaşların huzuru için gerçekleştirdiği denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.