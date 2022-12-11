Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Suçüstü yapılan baskında uyuşturucuyu temin ettiği tespit edilen 1 kişi ile birlikte 5 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi’nde K.T. (29), M.P. (24), Y.Y. (33) ve E.G. (25) isimli 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Uyuşturucuyu temin ettiği tespit edilen K.T. (23) isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 55 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet 9 mm. tabanca ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.