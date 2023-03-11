Jandarmadan “torbacı” operasyonu

Aydın’ın Buharkent ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen “torbacı” operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Buharkent ve Nazilli ilçelerinde 2 adrese baskın düzenledi. Buharkent ilçesi Savcılı Mahallesi’nde V.D. isimli şüpheli yakalanırken, ikametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen H.A.D. isimli şüpheli de yakalanırken ikametinde yapılan aramada 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.