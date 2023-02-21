Jandarmadan ‘torbacı’ operasyonu: 1 tutuklama

Aydın’ın Söke ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri 1 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, torbacı olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesinde M.A. isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma, şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında ev ve eklentilerinde yapılan aramada 12,41 gram metamfetamin, 3,37 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet bong aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 350 TL, 1 adet bıçak ve 2 adet fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.