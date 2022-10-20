Jandarmadan stadyumda, ’Kadına El Kalkamaz’ pankartı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla stadyumda, futbolcularla birlikte ’Kadına El Kalkamaz’ pankartı açtı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Nazilli’de kadına karşı şiddete dikkat çekildi. Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçı olan Eşin Group Nazilli Belediyespor ile Arnavutköy Belediyespor maçı öncesinde futbolcularla birlikte sahaya çıkan jandarma ekipleri “Kadına El Kalkamaz” yazılı pankart açtı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla futbolcular ile birlikte pankart açan ekipler, maç öncesinde hakem ve takım kaptanlarına çiçek takdim ederek başarılar diledi.