Jandarmadan öğrencilere çizgi filmli eğitim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri anaokulu öğrencilerine jandarmayı tanıtarak, çizgi filmli eğitim verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, trafik bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Jandarma Köpek Timleri, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Motorlu Asayiş Timi ekipleri, Aydın Ticaret Odası Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen eğitimlerde geleceğin büyüklerine, jandarmanın tanıtımı yapılırken, çocuklarla birlikte Tim Jandarma çizgi filmi izletilerek eğitim verildi. Faaliyet sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.