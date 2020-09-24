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Jandarmadan milli parka giren dolmuşlarda korona virüs denetimi
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI’NIN GİRİŞİNDE PLAJLARDA VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİYLE İLGİLİ DENETİM YAPILDI
AYDIN 24.09.2020, 10:38
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Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın girişinde plajlarda ve toplu taşıma araçlarında korona virüs önlemleriyle ilgili denetim yaptı.
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından “ Sağlık için, hepiniz için “ sloganı ile başlatılan çalışma kapsamında Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı giriş yapan toplu taşıma araçlarında ve taksilerde, koylarda ve plajlarda hijyen, maske ve mesafe konusunda denetimler yaparak, bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu.
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