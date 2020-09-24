banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”

Jandarmadan milli parka giren dolmuşlarda korona virüs denetimi

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI’NIN GİRİŞİNDE PLAJLARDA VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİYLE İLGİLİ DENETİM YAPILDI

AYDIN 24.09.2020, 10:38
2
Jandarmadan milli parka giren dolmuşlarda korona virüs denetimi

Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın girişinde plajlarda ve toplu taşıma araçlarında korona virüs önlemleriyle ilgili denetim yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından “ Sağlık için, hepiniz için “ sloganı ile başlatılan çalışma kapsamında Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı giriş yapan toplu taşıma araçlarında ve taksilerde, koylarda ve plajlarda hijyen, maske ve mesafe konusunda denetimler yaparak, bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu.

Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378