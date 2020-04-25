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Jandarmadan kaçarken kaza yaptı

JANDARMADAN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Jandarmadan kaçarken kaza yaptı

JANDARMADAN KAÇARKEN KAZA YAPTI

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:31
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Jandarmadan kaçarken kaza yaptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın dur ihtarına uymayan 2 şüpheli, kaza yapınca yakayı ele verdi.

Olay saat 16.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ABU 884 plakalı motosiklet sürücüsü M.Ç. ve arkada oturan arkadaşı M.Y., Kirazlı Mahallesi’nde jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında Kuşadası polisine bilgi veren Jandarma ekipleri motosikletin peşini bir an olsun bırakmadı. Harekete geçen polisler Kirazlı yolunu trafiğe kapattı. Motosiklet sürücüsü kaygan zeminde virajı alamayarak kaza yaptı. Jandarma ekipleri ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç. ve M.Y.’nin 1 hafta önce cezaevinden çıktığı ve İzmir’in Selçuk ilçesinden geldikleri öğrenildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından her iki şüpheliye cezai işlem uygulandı. Ehliyetsiz sürücüye de ayrıca idari para cezası yazıldı.

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