Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında 8 bin 224 şahıs sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması çerçevesinde 84 unsur ve 175 personelin katılımı ile yapılan faaliyette, 294 umuma açık yer, 102 metruk yapı kontrol edildi. 8 bin 224 şahıs sorgulanırken, 35 Türk vatandaşı, 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.