Jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Germencik ilçesinde belirlenen hedeflere eş zamanlı baskın gerçekleşirdi. Yapılan baskınlarda 7 kullanıcı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslarla ilgili uyuşturucu madde kullanımından ayrı ayrı işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.