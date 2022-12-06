Jandarmadan eş zamanlı kumar operasyonu

Aydın’da jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı kumar operasyonunda 6 bin 9 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, “Yasadışı Bahis, Kumar, Oyun Makinaları ve Tombala” suçlarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri il genelinde iki aşamalı eş zamanlı olarak 71 unsur ve 254 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 560 işyeri kontrol edildi, 6 bin 9 şahıs sorgusu yapıldı. Ayrıca sorgulamalar sırasında 13 çeşitli suçlardan aranan şahıslar ile 1 terör suçundan aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.