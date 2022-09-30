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Jandarma’dan Çine’deki öğrencilere yaya geçidi eğitimi
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın’ın Çine ilçesinde anaokulu öğrencilerine yaya geçidi eğitimi verildi.
AYDIN 30.09.2022, 15:48
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın’ın Çine ilçesinde anaokulu öğrencilerine yaya geçidi eğitimi verildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Çine Fatma Öz Anaokulu’nda bulunan 107 anaokulu öğrencisine "Trafik ışıklarında kırmızı ışıkta dur, yeşil ışıkta geçmeleri gerektiği” anlatılarak görseller üzerinden gösterildi. Eğitim öğretim hayatına başlayan öğrencilere üzerinde kırmızı ve yeşil renklerle donatılmış " tohum kalem " hediye edildi. Aydın’ın İlçelerinde bulunan tüm anaokulu öğrencilerine eğitimlerin verilmeye devam edileceği öğrenildi.