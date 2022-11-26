Jandarma şüphesinde haklı çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında ekiplerin hareketlerinden şüphelenerek durdurduğu 2 şahsın hastanede tapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imalı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çobanlar ve İsabeyli Mahalleleri’nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan B.E. ve N.D. isimli şahısların hastanede yapılan testlerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Şahısların ’uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan’ adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.