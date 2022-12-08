Jandarma şüphesinde haklı çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çine ilçesindeki devriyesi sırasında şüphelendikleri 5 kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesi Doğanyurt Mahallesi Alabanda Antik Kenti mevkiinde devriye esnasında şüphelendikleri Y.B (29), Ö.Ö. (41), C.G. (23), A.Ş. (23) ve C.Ç. (28) isimli şahısları durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler Ö.Ö ve Y.B ve C.Ç’nin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.