Jandarma Nazilli’de litrelerce kaçak içki ele geçirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 17770 litre kaçak içki, 100 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından kaçak alkol imal ve ticaretine yönelik sürdürülen planlı çalışmalarda Nazilli’de operasyon düzenlendi. İki şahsa yönelik ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1770 litre kaçak içki, 100 litre etil alkol, 2 metre damıtma sisteminde kullanılan hortum, 10 Adet anason, 48 adet doluma hazır boş alkol şişesi, 10 adet enjektör 1 adet kacak alkol test kiti ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.