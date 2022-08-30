Jandarma Milli Park’ta halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam etti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa, Hayvanları Koruma Timi ve Aile İçi Şiddeti Önleme Bürosu tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı ziyarete gelen vatandaşlar orman yangınları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa, Hayvanları Koruma Timi ve Aile İçi Şiddeti Önleme Bürosu tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde Dilek Yarımdası Milli Parkı’nı ziyaret edenler orman yangınlarının çıkış nedenleri, bireysel olarak alınabilecek önlemler ve orman yangını ile karşı karşıya kalındığında yapılması gerekenlerle ilgili olarak bilgilendirildi.

Öte yandan kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen bilgilendirme çalışması ile de şiddete maruz kalan kadınların sahip olduğu yasal haklar ve izlemeleri gereken yöntemlerle ilgili olarak bilgilendirme yapıldı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri, Atlı Jandarma Timleri ve Huzur Timleri tarafından ise orman yangınları ile mücadele çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.