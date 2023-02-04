Jandarma Kuşadası’nda 75 kişiyi kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde eğitimlerine devam eden jandarma ekipleri, Caferli Mahallesi’nde 75 vatandaşı kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kadına yönelik şiddet olaylarında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği KADES ve Kadına El Kalkamaz eğitimlerinde hız kesmiyor. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ’Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans’ faaliyeti çerçevesinde Kuşadası ilçesi Caferli Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluştu. Gerçekleştirilen faaliyette 75 vatandaşa, KADES ve Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilirdi. Ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirmesi sağlanırken, farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.