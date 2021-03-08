Jandarma Kovid-19 denetimlerine devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde Kovid-19 denetimlerine devam ederken, vatandaşların tedbirlere uyması konusunda bilgilendirmede bulunuluyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘Dinamik Denetleme’ süreci ile birlikte Kovid-19 pandemi kurallarının uygulanmasına yönelik denetimler artarak devam ediyor. Dalama Mahallesi’ndeki denetim faaliyetlerinde esnaf ve vatandaşlardan tedbirlere uyma noktasında özverili olması istendi. Denetim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.