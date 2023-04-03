Jandarma hayvan hırsızlığına karşı bilgilendirdi

Aydın’ın yedi ilçesinde çiftlik sahipleri hayvan hırsızlıklarına karşı bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından, Efeler Mesutlu, Şahnalı, Savrandere, Baltaköy, Bozdoğan Kamışlar, Söke Gölbent, Sarıkemer, Sultanhisar Kabaca, Eskihisar, Karacasu Yeniköy, Çamköy, Karpuzlu Meriçler, Koçarlı Çakırbeyli, Boydere mahallelerinde bulunan hayvan çiftlikleri, aile işletmeleri ve çiftçilere hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Ekipler alınabilecek tedbirleri yerinde görmek amacıyla hayvan çiftlikleri ve çiftçileri kontrol ederek, meydana gelen olaylarda 112 AÇM aranması konusunda gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirildi.