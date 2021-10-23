banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Jandarma hava oyunlarındaki kazalara anında müdahale ediyor

IHAAW162206-GEN/23-10-2021

AYDIN 23.10.2021, 16:23
Jandarma hava oyunlarındaki kazalara anında müdahale ediyor

IHAAW162206-GEN/23-10-2021

- Jandarma hava oyunlarındaki kazalara anında müdahale ediyor

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nde, Jandarma ekipleri yaşanan kazalara anında müdahale ediyor.

Fethiye Ölüdeniz’de 20 Ekim tarihinde başlayan festivale 40 ülkeden yaklaşık 1500 yamaç paraşütü pilotu katılırken, yaşanabilecek kazalar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile skorsky tipi helikopter hazır bekletiliyor. Gökyüzünde farklı şovlar yapan pilotların yaşayabileceği kazalar için Ölüdeniz’de bulunan JAK timine ek olarak Jandarma Genel Komutanlığı JÖAK Tugay Komutanlığına bağlı bir JAK timi daha görevlendirildi. Pilotların iniş alanında yaşayabileceği kazalar için de jandarma asayiş, trafik ve motorlu ekipler bölgede güvenlik ve emniyet tedbiri aldı.

Festival kapsamında yaşanan kazalara anında müdahale eden ekipler, kayalık alanlara acil iniş yapan ya da yaralanan pilotların tahliyesini gerçekleştiriyor.

(MY-OD-Y)

23.10.2021 16:24:33 TSI

NNNN

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2