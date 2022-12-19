Jandarma ekiplerinin şüphesi çalıntı motoru ortaya çıkarttı

Aydın’ın Söke ilçesinde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durduran jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbent Mahallesi’nde jandarma ekipleri üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Şahısların kimlik kontrollerinde motosiklet sürücüsünün E.C.Y. (22) yolcu konumunda bulunan şahsın da A.K. (22) olduğunu belirledi. Öte yandan motosiklet üzerinde yapılan kontroller de motosikletin şase numarasının kazılarak silindiği ve çalıntı olduğu tespit edildi. Çalıntı motosiklet muhafaza altına alan jandarma ekipleri, şüpheli şahısları da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.