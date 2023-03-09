Jandarma ekiplerinin kadınlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde kadınlara yönelik ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi ile ’Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’En iyi Narkotik Polisi Anne’ Projesi ve KADES uygulaması çerçevesinde; Köşk ilçesi Akça Mahallesi’nde incir işletmesinde çalışan 148 kadına, Bozdoğan ilçesinde bir fabrikada çalışan 57 kadına, Efeler, Kuşadası, Karpuzlu, İncirliova ve Sultanhisar ilçesinde İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 128 öğrenci velisine madde bağımlılığı belirtileri, uyuşturucu maddelerin çeşitleri, insan vücuduna zararları, KADES ve UYUMA projeleri konularında bilgilendirme eğitimi verildi.