Jandarma ekiplerinden emniyet kemeri denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan emniyet kemeri denetiminde bin 528 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 23 trafik timi ve 48 personelin katılımıyla emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde; bin 528 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 40 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 12 aracın da trafikten men edildiği uygulama çerçevesinde ekipler sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.