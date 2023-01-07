Jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından Germencik ilçesinde gerçekleştirilen devriye esnasında bir şahsın bahçesinden zeytin çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesi’nde gerçekleştirilen devriye esnasında M.Ç. ve İ.B. isimli şüpheliler S.S. isimli şahsın bahçesinden hırsızlık amacıyla topladıkları zeytinler ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen çuval içerisindeki yaklaşık 20 kg toplanmış zeytin sahibine teslim edilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.