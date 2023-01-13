Jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ’Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans’ faaliyetleri çerçevesinde vatandaşları ilgili konular hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince “Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans” faaliyeti çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler ilçesi Armutlu-Umurlu yolu güzergahındaki tarla ve bahçelerde çalışan 85 vatandaşa, Baltaköy karayolu üzerinde durdurulan 150 vatandaşa ve Kuşadası ilçesi Yeniköy, Çınar, Yaylaköy ve Kiraz mahallelerinde 185 vatandaşa 6284 Sayılı Kanun, KADES ve Elektronik Kelepçe uygulaması, erkeklere ise “Kadına El Kalkamaz” mottosuyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilirken, farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı.