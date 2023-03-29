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Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi
AYDIN'IN KUYUCAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DEVRİYE ESNASINDA HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİLEREK DURDURULAN BİR ŞAHSIN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
AYDIN 29.03.2023, 10:12
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri bir şahsın hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 42 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.