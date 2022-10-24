Jandarma eğitimleriyle, çocuklar bilinçleniyor

Aydın’da jandarma ekipleri il genelindeki eğitimlerine aralıksız devam ederken, öğrencilere de hayvan ve doğa sevgisi aşılıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar ve Buharkent ilçelerinde ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirdi. “Jandarma Eğitimleriyle Çocuklarımız Bilinçleniyor” çalışmaları çerçevesinde Yenipazar Ali Kuşçu Matematik Okulu ile Buharkent Gelenbe Ali Çevik İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi aşılanırken, atıkların geri dönüşüme kazandırılması anlatıldı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliğince verilen eğitimlerde ayrıca öğrencilere suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında da bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim sonunda çocuklara jandarmanın tanıtımı yapılarak Jandarma Çocuk Dergisi, Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise kadınların ve çocukların huzuru ve güvenliği için sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.