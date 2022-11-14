Jandarma, eğitimlerinde hız kesmiyor

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından Koçarlı, Söke ve Bozdoğan ilçelerinde öğrenci ve velilere yönelik eğitimler verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde öğrenci ve vatandaşlara yönelik eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Bozdoğan ilçesinde öğrencilere yönelik “Jandarmadan Miniklere Farkındalık” faaliyeti çerçevesinde eğitimler gerçekleştirildi. Haydere İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine jandarmanın tanıtımı yapılırken, suçtan korunma ve güvenlik, İyi Dokunuş Kötü Dokunuş, çevre bilincinin oluşturulması, hayvan ve doğa sevgisinin aşılanması ve atıkların geri dönüşümü konularında eğitimler verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere çizgi filmi izletilerek Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.

Koçarlı’da da kadınlara yönelik “En iyi narkotik polis anne” ve KADES eğitimi verildi. Bu çerçevede Yeniköy İlkokulu ve Ortaokulu’nda okuyan öğrencilerden 25 öğrenci velisine ve Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi Atburgazı İlköğretim ve Ortaokulu’nda okuyan öğrencilerden 7 öğrenci velisine “En iyi Narkotik Anne Projesi Eğitimi” çerçevesinde madde bağımlılığı belirtileri, uyuşturucu maddelerin çeşitleri, insan vücuduna zararları, KADES ve UYUMA projeleri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada “Sorumluluk alanımızda bulunan tüm eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimiz ile velilerine uyuşturucu ile mücadele, doğa ve çevre gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.