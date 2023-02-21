Jandarma düzensiz göçmenleri sazlık alanda yakaladı

Aydın’da jandarma ekipleri Kuşadası’ndaki sazlık alanda oldukları tespit ettiği düzensiz göçmenleri yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler, Kuşadası ilçesi sazlık mevkiinde teknik çalışma sonucu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

“3 şüpheli organizatör yakalandı”

Yapılan takip sonucu O.T., S.G.,, D.D., isimli organizatörler ve 3 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Araç sürücüsüne 20 bin 977 TL para cezası kesilerek ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. 3 şüpheli organizatör adli makamlarca tutuklandı.

“İzinsiz çalışan 2 göçmen yakalandı”

Didim ilçesi Akköy Mahallesinde icra edilen devriye esnasında arazide çalışan şahısların kimlik kontrolleri esnasında ikamet ve çalışma izni bulunmayan R.S. ve C.Z. isimli düzensiz göçmenlerin R.D. isimli şahıs tarafından çalışma izin belgesi olmadan çalıştırıldığı tespit edildi. İşyeri sahibine 35 bin 815 TL, 2 düzensiz göçmene 7 bin 200 TL idari para cezası uygulanmak üzere ilgili kuruma yazı yazıldı.

Yakalanan toplam 55 düzensiz göçmen işlemlerinin bitmesine müteakip Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.