Jandarma, Çine’de okul servislerini denetledi

Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri okul servislerini denetlerken, servisi şoförü ve rehber personelleri bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Çine Madran Anadolu Lisesinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 110 okul servis araç şoförü ve 8 rehber personele okul servis araç yönetmeliği, genel trafik kuralları, araçlarda, sürücülerde ve rehber personelde bulunması gereken şartlar ile emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı.