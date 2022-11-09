Jandarma, boğa güreşlerinde kuş uçurtmadı

Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel boğa güreşine vatandaşların ilgisi yoğun olurken, harekete geçen jandarma ekipleri de asayiş nöbeti tuttu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi’nde 3 bin vatandaşın katılım sağlandığı geleneksel boğa güreşleri etkinliğinde adeta kuş uçurtmadı. Güreş öncesi ve sonrasında vatandaşların güvenliği ve huzuru için güvenlik önemlerini alan jandarma ekipleri, güreş alanı ve çevresinde 5 Asayiş Timi, 2 Trafik Timi, 1 JASAT, 1 OYİT, 1 Komando Timi, 2 kadın personel, 1 Motorlu Asayiş Timi, 1 Motorlu Trafik Timi ve toplam 46 personelle emniyet tedbiri aldı. Ayrıca jandarma ekipleri, bilgilendirme broşürleri de dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde etkinlikte zaman geçirmeleri amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır” ifadeleri yer aldı.