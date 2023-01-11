Jandarma aranan şahısları yakaladı

Aydın İl Jandarma komutanlığı ekipleri Germencik, Nazilli ve Söke ilçelerinde aranan şahıslara yönelik operasyonlarda üç aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, farklı tarihlerde aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi’nde “ Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama ” suçundan aranan ve hakkında toplam 12 yıl 19 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., İsabeyli Mahallesi’nde “ Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ” suçundan aranan ve hakkında toplam 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs, Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde “ Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ” suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.