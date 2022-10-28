Jandarma aranan şahıslara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yaptıkları çalışmalar çerçevesinde 4 yıl ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yalıköy Mahallesi’nde yapılan operasyonda ’uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ü. ile 2 adet ayrı dosyalardan ’askeri ceza kanununa muhalefet’ suçundan aranan ve hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.M.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.