Jandarma aranan iki şahsı yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karacasu ve Söke ilçesinde aranan iki şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Karacasu Ataeymir Mahallesi D-585 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M.A isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Söke ilçesinde ise “Bina icinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.