Jakaranda ağaçları Didim’e güzellik kattı

Didim Belediyesi tarafından kentin işlek caddelerine ve giriş çıkışlarına dikilen Jakaranda ağaçları çiçek açmaya başladı.

Görsel olarak zengin bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın talimatı ile geçtiğimiz yıl dikimine başlanan ve son olarak da kentin giriş çıkışlarına dikilen Jakaranda ağaçları çiçek açtı. Tropikal bir ağaç türü olan Jakaranda ağaçları, havaların ısınması ile mor renkli çiçekler açarak Didim’in cadde ve sokaklarına güzellik kattı. Yılın 6 ayı mor çiçekli olarak, 6 ay da yeşil olarak kalan bir yapıya sahip olan görüntüsü ile görsel zenginlik kazandıran Jakaranda ağaçları, Didim’de yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Jakaranda ağaçlarının ilçe iklimine en uygun tropikal ağaçlardan biri olduğunu belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Geçtiğimiz Şubat ayında ilk dikimini halkımızla birlikte Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz Jakaranda ağaçlarımızın şimdi çiçek açtığını görüyoruz. Kentimizin caddelerinde toprakla buluşan yaprakları, mor renkli salkım şeklinde çiçekleri ve hoş kokusu ile büyüleyici bir görüntü sergileyen Jakaranda ağaçlarımız ilçemize görsel zenginlik kazandırdı” dedi.