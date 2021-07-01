İzmir’den şampiyonlukla dönen başarılı atlet, Aydın’ın gururu oldu

Aydın’ı, Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası’nda temsil eden başarılı atlet Serkan Şengil, İzmir’den şampiyonlukla geri dönerek yine Aydın’ın gururu oldu.

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan 47 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2018 yılında katıldığı İstanbul ve İzmir’deki Masterler Türkiye Şampiyonalarında kazandığı toplam 6 madalya ile Aydın’ı en iyi şekilde temsil eden Şengil, 2019 yılını toplam 6 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye rekoru ile, 2020 yılını ise 4 Türkiye şampiyonluğu, 1 bayrak takım şampiyonluğu ile bitirmişti.

26 - 27 Haziran tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası’nda Aydın’ı başarıyla temsil eden Şengil, 239 sporcunun katıldığı müsabakalarda 100 metrede 13,27 ile Türkiye ikinciliği, 200 metrede 27,12 ile Türkiye ikinciliği, erkekler uzun atlamada ise 4,75 ile Türkiye Şampiyonluğu elde etti. 1 altın, 2 gümüş madalya ile Aydın’a dönen başarılı atlet, pandemi sebebiyle 482 gün sonra pistlere dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Artan hava sıcaklıkları ile birlikte zorlu geçen bir hafta sonu olduğunu ifade eden Şengil; “482 gün sonra pistlere dönmek çok heyecanlıydı. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde kısıtlamalar arasında antrenmanlar yapmak çokta kolay olmadı ama her umutsuzlukta beni tekrar ayağa kaldıran eşim Muazzez Şengil’e çok teşekkür ediyorum. Aydın’daki tesislerin kullanılmasında sonuna kadar yardımcı olan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu’na, Kemer Mahallesi’ndeki koşu yolunun bakımı ve kullanımı için önemli gayretler gösteren Efeler Belediyesi Amiri Bilge Ozan’a, Kardeşköy Tesis Amiri değerli antrenörüm Musa Yörük’e, şampiyonanın sorunsuz gerçekleşmesi için yoğun çalışan İzmir Masterleri Atletizm Kulübü yetkililerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.