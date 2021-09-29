İzmir’den Aydın’a gelen yankesiciler, polisten kaçamadı

İzmir’in Ödemiş ilçesinden Aydın’a geldiği tespit edilen yankesiciler, Aydın polisinden kaçamadı. Ödemiş’e geri dönerken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarı’nda 2 ayrı yankesicilik olayı yaşandı. Meydana gelen olayın ardından yapılan çalışmalarda L. U. , H. U. , D. U. , N. U. ve N.U isimli şüphelilerin İzmir’in Ödemiş ilçesinden Aydın’a geldiği tespit edildi. İzmir’in Ödemiş ilçesinden Aydın’a geldikleri tespit edilen şüpheliler, geldikleri araç ile Ödemiş’e dönerken yakalandı. Aydın polisinden kaçamayan 5 şüpheli yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne intikal ettirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.