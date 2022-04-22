İzmir Valisi Köşger, Aydınlı borsa yöneticilerini ağırladı

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e borsaların mevcut çalışmaları ve ileriye dönük projeleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın ilinin ve bölge ekonomisinin kalkınmasına yönelik Aydın ili oda ve borsaları olarak özverili bir çalışma sergilediklerini ifade ederek ülkemize yatırım, üretim ve ihracat yapmak, katma değer oluşturmak, büyümek ve istihdam sağlamak adına ortak projelerde yer almaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında kurulmuş olan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin mevcut durumu hakkında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e bilgilendirme yapılarak karşılıklı istişarelerde bulunuldu.