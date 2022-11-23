İYİ Partili Başkan Özcan, AK Parti saflarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e yaptığı çağrının ardından, İYİ Parti’den AK Parti’ye katılımlar başladı. İYİ Parti’den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ankara’da yapılan AK Parti Grup Toplantısına katılarak AK Parti saflarında yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası gündemi değerlendirme konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve partililere "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6’lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadesinin ardından Aydın siyaseti de hareketlendi. Çağrı’nın ardından görevi başkan yardımcısına devrederek izne ayrılan Nazilli Belediyesi’nin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Meclis’te AK Parti’nin Aydın heyeti ile bir araya gelip grup toplantısına birlikte girdi.

Dün akşam saatlerinde İYİ Parti’den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takması bekleniyor.