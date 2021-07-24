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İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi

Aydın’ın Efeler ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

AYDIN 24.07.2021, 20:36
İtfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi
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Aydın’ın Efeler ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Kalfaköy yolu Topyatağı Varyantı üzerinde bulunan kuşbakışı alanında meydana geldi. Ediniline bilgiye göre kuşbakışı alanından pınarbaşı mevkiine inen merdivenlerin bulunduğu alandaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların hızla tutuşması sebebiyle yangın büyümeye başlarken, yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin anında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.
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