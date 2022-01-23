İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı, kolu makineye sıkışan işçi kurtarıldı

Aydın’ın Söke ilesinde faaliyet gösteren un fabrikasında kolu makineye sıkışan bir işçi için ekipler seferber oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin zamanla yarıştığı olayda, kolu makinede sıkışan işçi makine sökülerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olay saat 14:12 sıralarında Sarıkemer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Söke Un Fabrikası’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Fabrikada çalışmakta olan işçilerden Volkan Ö. İsimli işçi, kuru ambarlar bölümünde kolunu makineye sıkıştırdı. Kolu sıkıştığı için burada mahsur kalan işçiyi mesai arkadaşları kurtaramayınca 112 Acil Yardım hattından imdat istendi. Kısa sürede fabrikaya gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri adeta zamanla yarışarak hummalı bir çalışma başlattı. Makineyi sökerek kolu mekanizma arasında kaldığı için mahsur kalan yaralı işçiyi başarılı bir operasyonla kurtaran itfaiye ekipleri Volkan Ö.’yü sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Aydın itfaiyesinin başarılı çalışmaları göz doldurdu. Volkan Ö. Ve mesai arkadaşları zamanla yarışarak hayat kurtaran Aydın Büyükşehir İtfaiyesi’ne teşekkür etti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.