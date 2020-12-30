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İstanbul’dan Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatı Aydın Emniyeti’ne takıldı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler yaptıkları son operasyonda 864 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın zanlısı S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
AYDIN 30.12.2020, 17:49
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler yaptıkları son operasyonda 864 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın zanlısı S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 AAL 253 plakalı otomobili takibe alıp Aydın’da durdurdu. Otomobildeki 5 şüphelinin üstünde ve otomobil içerisinde yapılan aramada şüphelilerden S.K.’ya ait bagajda 864 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden S.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği Aydın Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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