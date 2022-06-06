İstanbul’daki zeytinyağı fuarına Aydın Ticaret Borsası damga vurdu

Aydın Ticaret Borsası, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Olivia İstanbul Zeytinyağı Fuar ve Ulusal Zirvesi’nde sergilediği Aydın ili yöresel ürünleri ile fuar ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Olivia İstanbul Zeytinyağı Fuar ve Ulusal Zirvesi’ne, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın, Yakup Er, Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Mustafa Akdam, Cihan Can, Mehmet Ali Avcu ve Adem Türkmen katılım sağlayarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası’nın ortak yer aldığı stantta fuar ziyaretçilerine Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan ve Avrupa Birliği’ne coğrafi işaret başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırıldı. Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özellikleri ve tadım kriterleri hakkında ziyaretçilere bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Borsa standında ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül alan Borsa üyelerinin markalı ürünleri sergilendi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Aydın Ticaret Borsası standında aynı zamanda Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği’nde tescillenen Aydın Kestanesi, coğrafi işaret tescili alınan Aydın Çam Fıstığı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini ile Aydın Ticaret Odası tarafından Avrupa Birliği’nde tescillenen Aydın İnciri tanıtıldı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün İstanbul’da buluştuğu Olivia İstanbul Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Aydın Ticaret Borsası olarak kentimizin tarımsal ürünleri ile Borsamız üyelerinin markalı ürünlerinin tanıtımı noktasında oldukça yoğun bir emek harcıyoruz. Bu hususta ilimiz ürünlerinin markalaşması ve ticari değerinin artması noktasında fuarlara katılım sağlamaya devam ediyor, katıldığımız birçok fuarda Borsamız üyelerinin ticari iş birliklerinin artırması adına da özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilk kez düzenlenen zeytin ve zeytinyağı sektör temsilcilerini ziyaretçileriyle buluşturan Olivia İstanbul Fuarı ile coğrafi işaret tescilini aldığımız Aydın Memecik Zeytinyağını nihai tüketici ile buluşturarak doğru zeytinyağı tüketimini ve ayırt edici özelliklerini Borsamız Tadım Panelistleri aracılığıyla aktardık. Öncelikli hedefimiz, kişi başına düşen zeytinyağı tüketimini artırarak kaliteli zeytinyağını tüketiciyle buluşturmaktır. 3 gün süren ve yaklaşık 8 bin ziyaretçinin katılım sağladığı fuarda Borsamız standına gösterilen ilgi bizleri oldukça memnun etti. Fuara en özel ürünleriyle katkı sunan Borsamız üyelerine, fuarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ”dedi.