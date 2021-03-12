banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul için yeni koronavirüs kararı
İstanbul için yeni koronavirüs kararı
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi

İsimleri fidanlarda yaşatılacak

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 176 adet fidan dikildi.

AYDIN 12.03.2021, 18:01
2
İsimleri fidanlarda yaşatılacak

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 176 adet fidan dikildi.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs salgını ile mücadelede hayatını kaybeden 176 sağlık çalışanı anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu; “14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hayatını koronadan kaybeden sağlık çalışanlarımız anısına Mimar Sinan Mahallesi olarak bir hatıra ormanı düzenledik. Eski bir sağlık personeli olarak da bundan çok mutluyum ve gururluyum. hayatını kaybeden 176 sağlık çalışanımız anısına her birisinin isimlerinin olduğu 176 adet çınar fidanı diktik. Bugünde 20 adet daha dikim gerçekleştireceğiz. Toplamda yaklaşık 200 adet fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda bize destek veren Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve ev sahibi olarak bize burayı veren ADÜ Rektörümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Onları temsilen bir can ekiyoruz”

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının cansiperane mücadele verdiklerini ifade eden ADÜ Rektör Yardımcısı Cumali Öksüz; “Hiç beklemediğimiz bir anda bizi ve dünyayı yakalayan salgın ve bununla ilgili verilen toplumsal bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelenin başında üniformasıyla gerçekten savaşan bir grup, klasik anlamdaki üniformalarda değişti. Bugün burada savaşı biyolojik bir savaş olarak ele alıyoruz. Bugün bununla mücadele eden bir grup var. Biz evimizden çıkmaya korkarken, bizleri iyileştirmek için kendi hayatlarını hiçe sayan cansiperane çalışan arkadaşlarımız var. Sağlık çalışanlarımızın özellikle bu dönemdeki çalışmaları anlatılamaz düzeyde. Gönül ister ki bu mücadelenin sonunda yara almadan çıkalım ama mümkün olmuyor. Bugün bu mücadeleyi kaybederek şehit sayılacak 176 çalışanlarımız için buradayız. Hepsi için bir fidan dikme etkinliği var. Belki onları yitirdik ama onları temsilen bir can ekiyoruz. Gerçekten çok önemli ve duygu verici bir etkinlik. Bu etkinlik için üniversitemizin de seçilmiş olması bizim için anlamlı. Bu kapsamda muhtarımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından üniversite hastanesi karşısında oluşturulan hatıra ormanına fidanların dikimi gerçekleştirildi. Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, ADÜ Rektör Yardımcısı Cumali Öksüz, Efeler Belediyesi Başkanvekili Abidin Arslan, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile kurum müdürleri katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20