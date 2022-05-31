İsabeyli’de yangından etkilenen yollar yenilendi

Nazilli’ye bağlı İsabeyli Mahallesi’nde faaliyet gösteren Şırlan Su Fabrikası’nda çıkan yangında kullanılamaz hale gelen yollar Nazilli Belediyesi tarafından yenilendi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsabeyli Mahallesi’nde bulunan Şırlan Su Fabrikası’nda çıkan yangının ardından deforme olan parke taşlarını yeniledi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Şırlan Su Fabrikası hammadde deposunun kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle yollarımızda da zarar oluşmuştu. Ekiplerimiz gerekli saha incelemelerinin ardından çalışmalara başlamıştı. Kısa sürede parke taşı döşeme işlemlerimizi tamamlayarak yolumuzu yaya ve araç trafiğine açtık. Oluşan mağduriyetin en aza indirilmesi için belediyemiz gerekli çalışmaları yapmaktadır” ifadelerine yer verdi.