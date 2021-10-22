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İş yerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir iş yerine yapılan baskında tabanca, şarjör, kaleşnikof mermisi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN 22.10.2021, 17:41
İş yerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir iş yerine yapılan baskında tabanca, şarjör, kaleşnikof mermisi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 1 adet 9mm tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet kaleşnikof mermisi, 2 fişek halinde 3,7 gram metamfetamin maddesi, 3 adet ectasy hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İş yeri sahibi A.K. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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