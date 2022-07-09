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İş insanı Subaşı’ndan bayram namazı sonrası keşkek ikramı

Vatandaşlarla bayram namazı sonrasında bir araya gelen iş insanı Ramazan Subaşı keşkek ikramında bulundu.

AYDIN 09.07.2022, 12:45
İş insanı Subaşı’ndan bayram namazı sonrası keşkek ikramı

Vatandaşlarla bayram namazı sonrasında bir araya gelen iş insanı Ramazan Subaşı keşkek ikramında bulundu.

Aydın’ın tanınmış iş insanlarından Ramazan Subaşı, Kurban Bayramı namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek keşkek ikramında bulundu. Keşkek hayrı sonrası açıklamalarda bulunan iş insanı Ramazan Subaşı, "Efeler ilçemizde vatandaşlarımızla bayram namazı sonrasında bir araya gelerek selamlaştık. Gelenek haline getirdiğimiz keşkek hayrımızı da gerçekleştirdik. Tüm islam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Allah tekrarını nasip etsin” diye konuştu.

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