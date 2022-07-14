İş insanı Subaşı’dan ’15 Temmuz’ mesajı

Aydın’ın tanınmış iş insanlarından Ramazan Subaşı, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz’un milli iradenin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğinin ilan edildiği kutlu bir zafer günü olduğunu ifade eden iş insanı Ramazan Subaşı mesajında, "15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugünde bir yandan bağımsızlığından ödün vermeyen milletimizin destansı mücadelesinin ve zaferinin sevincini yaşarken öte yandan bu hain kalkışmaya karşı verdiğimiz mücadelede kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hüznünü yürekten hissediyoruz. Kahramanca verilen bir mücadeleyle demokrasi tarihine geçmiş bu zafer, şehit ve gazilerimiz başta olmak üzere genci ve yaşlısıyla tüm milletimizin sonsuz vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı ve üstün cesareti ile elde edilmiştir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, tüm dünyayı kendisine hayran bırakarak, demokrasi ve bağımsızlık yolunda kahramanca bir duruşun nasıl olacağını, Türk’ün istiklaline ve istikbaline göz dikenlerin nasıl bir karşılık bulacağını büyük bir kararlılıkla göstermiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin ve milletimizin geleceğine kastetmiş FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı canını hiçe sayarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vatan ve milletin istiklali için meydanlara koşan, karanlık bir geceyi aydınlık bir sabahla sonlandıran kahraman şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, tüm şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi de minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.